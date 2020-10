Esporte Equipe goiana garante vaga para o CBLoL 2021 Rensga Esports foi uma das dez organizações selecionadas pela Riot Games para participar da principal competição, no Brasil, de League of Legends

Goiás terá representante no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em 2021. A Rensga Esports foi uma das dez equipes selecionadas pela Riot Games, organizadora do torneio, e vai estrear na principal competição do jogo de equipes. A organização goiana foi fundada no ano passado e viveu temporada incerta, por causa da pandemia da Covid-19. "Estar no CBLoL...