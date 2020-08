Esporte Equipe feminina do Vila Nova retorna aos treinos Atletas iniciaram a preparação para disputa da Copa Brasília, em setembro. Competições estaduais ainda não possuem previsão de quando serão realizadas

Após mais de cinco meses sem atividades presenciais, o elenco do time feminino do Vila Nova retorno aos trabalhos na última segunda-feira (24) - o clube colorado divulgou a informação nesta sexta-feira (28). O grupo de 27 jogadoras inicia a preparação para disputa da Copa do Brasília, prevista para setembro. A última atividade presencial das atletas coloradas ocorreu no dia 18 de março, e foram suspen...