A equipe goiana de handebol Força Atlética/Estácio fará, neste final de semana, jogos pela Liga Nacional de Handebol, principal torneio da modalidade no país. O time é o único representante do estado na competição. As partidas serão realizadas no Ginásio Internacional Newton de Farias, em Anápolis.

O torneio é dividido em conferências, Sul/Sudeste, Norte/Nordeste e Centro/Sudeste. Na primeira competição nacional do ano, a Força Atlética aposta na tradição para fazer bons jogos. O técnico da equipe Jorge Castilho é pouco confiante na equipe deste ano.

“Nossa equipe tem poucas chances de ir para o hexagonal final. Estamos passando por dificuldades financeiras. Em 2018 tínhamos 23 atletas, 22 eram de outros estados. Nesta temporada, temos apenas 13. Sete são de fora e se mantém aqui para estudar”, disse o treinador.

Apenas um time da conferência irá para o hexagonal final. O primeiro jogo da Força Atlética será contra o STILO Handebol-MS, na sexta-feira (22), às 15h30. No mesmo dia, às 21h30, o time enfrenta a UnB-DF.

A equipe participará da final do Campeonato Goiano, no outro final de semana (29/11 a 01/12).

CONFIRA OS JOGOS DA CONFERÊNCIA CENTRO/SUDESTE

1ª rodada - sexta-feira (22):

14h: Sinop-MT x Joffre Fraga/Vila Velha-ES

15h30: Força Atlética x Stilo Handebol-MS

20h: Sinop-MT x Stilo Handebol-MS

21h30: Força Atlética x UnB-DF

2ª rodada - sábado (23)

14h: Joffre Fraga/Vila Velha-ES x Stilo Handebol-MS

15h30: UnB-DF x Sinop-MT

20h: UnB-DF x Joffre Fraga/Vila Velha-ES

21h30: Força Atlética x Sinop-MT

3ª rodada - domingo (24)

9h: Força Atlética x Joffre Fraga/Vila Velha-ES

10h30: Stilo Handebol-MS x UnB-DF