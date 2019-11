Esporte Equipe de e-Sports faz peneira para recrutar jogadores de LoL, com vagas exclusivas para goianos Dezessete participantes serão selecionados para integrar equipe da Rensga Sports. Sete serão goianos. Inscrições são feitas pelo site até 25 de novembro

A equipe de e-Sports Rensga Sports realiza peneira para recrutar 17 novos participantes. Destas vagas, 7 são exclusivas para goianos – 5 players, 1 coach e 1 analista. As inscrições podem ser feitas pelo site até 25 de novembro. Os selecionados terão seis meses de contrato com o time, que está em reestruturação. No cronograma da organização constam quatro etapas: prova on-line, campeona...