Esporte Equipe brasileira conhece nesta quinta-feira (20) adversárias das oitavas de final Se o confronto for diante das francesas, ele será no domingo, às 16 horas (de Brasília), em Le Havre. Caso a partida das oitavas de final seja diante da Alemanha, o duelo decisivo da seleção brasileira será no sábado, às 12h30, em Grenoble

O empate por 3 a 3 entre Argentina e Escócia, nesta quarta (19), em Paris, adiou para esta quinta-feira (20) a definição do adversário do Brasil nas oitavas de final do Mundial Feminino. O time de Vadão terá de esperar os quatro jogos do dia que encerram os Grupos E e F. Duas seleções podem cruzar o caminho do Brasil: a Alemanha, campeã olímpica, e a França, dona da casa. S...