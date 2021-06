Esporte Equilíbrio marca duelo entre Atlético-GO e Fortaleza Em casa, Atlético-GO fica no empate com Fortaleza e conhece primeiro tropeço neste Brasileirão

O Atlético-GO não conseguiu quebrar a sequência invicta do Fortaleza na Série A do Brasileiro no jogo disputado na noite desta quinta-feira (17) no Estádio Antônio Accioly. Mas o empate de 0 a 0 rompe com os 100% de aproveitamento do time cearense, assim como da equipe atleticana - ambas empataram pela primeira vez na competição nacional. O Dragão planejava obter a terceir...