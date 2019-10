Esporte Equador decide no 1º tempo e estreia com vitória sobre a Austrália No encerramento do primeiro dia de jogos da Copa do Mundo sub-17, equatorianos venceram os australianos, por 2 a 1, no Olímpico

O Equador estreou na Copa do Mundo sub-17 com vitória. A equipe sul-americana marcou duas vezes no 1º tempo e bateu a Austrália, por 2 a 1, no encerramento da 1ª rodada do Grupo B. Os gols do duelo, que foi disputado no Estádio Olímpico, foram anotados pelo meia Pluas e pelo zagueiro Mlinaric, que fez contra - o atacante Botic descontou para a Austrália, no final do 2...