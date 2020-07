Esporte Entrevista: no Atlético-GO, Mancini promete equipe agressiva e intensa Treinador vai iniciar o trabalho com o elenco rubro-negro a um mês do início da Série A do Campeonato Brasileiro

Vagner Mancini avisou que quer montar uma equipe agressiva no Atlético-GO para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil a partir de agosto. O treinador, que chegou a Goiânia nesta terça-feira (7) e deu entrevista coletiva nesta quarta-feira (8), prefere propor uma equipe equibrada a prometer ofensividade. "Não é ser ofensivo ou defensivo, é s...