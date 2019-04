Esporte Entrega de kits para Maratona de Revezamento começa nesta sexta-feira (26) O kit de corrida é composto por um número de peito/chip, alfinetes, camiseta, sacolinha e a munhequeira

Começa nesta sexta-feira (26) a distribuição dos kits para os participantes da 4ª edição da Maratona de Revezamento ASICS. O evento vai ser disputado neste sábado (27), a partir das 17 horas, no autódromo de Goiânia. As inscrições já foram encerradas. Nesta sexta-feira (26), de 14 horas às 22 horas, e no dia da prova, das 10 horas às 14 horas, atletas podem retirar...