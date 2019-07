Esporte Entre vaias e aplausos, Jair Bolsonaro participa de premiação da Copa América Durante a premiação, todos os jogadores cumprimentaram Bolsonaro e sua comitiva, e a torcida não reagiu

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) participou da premiação aos jogadores da seleção brasileira que conquistaram a Copa América, no estádio do Maracanã, na noite deste domingo, no Rio. Quando entrou no gramado com sua comitiva de ministros, o presidente foi recebido com vaias e aplausos - da tribuna de imprensa foi possível ouvir mais vaias, mas também houve muitos aplausos, q...