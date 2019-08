Esporte Entre os piores pós-Copa América, Vila Nova tenta se afastar da degola Time colorado tem campanha semelhante à obtida antes da pausa na competição nacional

O fim da Copa América, conquistada pela seleção brasileira, no início de julho, marcou o retorno das duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Na Série B, nove rodadas já foram disputadas e, na classificação após o torneio continental, o Vila Nova figura entre os cinco piores colocados em termos de aproveitamento.Já foram 27 pontos disputados e apenas oito co...