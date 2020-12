Esporte Entre os piores no Brasileirão, Atlético-GO tenta melhorar poder ofensivo Dragão se acostumou a boas médias ofensivas, mas tem um dos piores ataques do Brasileiro 2020. Números pioraram com saída de Kayzer para o Furacão

A partida contra o Ceará, no sábado (12), será mais uma oportunidade para o Atlético-GO melhorar os números ofensivos na temporada. Coincidência ou não, a média de gols marcados caiu desde a saída do atacante Renato Kayzer, que foi para o Athetico-PR. O clube goiano, porém, reconhece que outros fatores podem explicar por que o Dragão possui um dos piores ataques do Bras...