Esporte Entre os goianos, só o Goiás não quer início da Copa do Brasil Por causa da pandemia de Covid-19, MP vai recomendar à CBF que não comecei a competição nacional

Dos cinco clubes goianos que vão disputar a Copa do Brasil, apenas o Goiás é a favor de que a competição nacional não comecei. O Ministério Público vai recomendar à CBF a suspensão de todas as partidas de futebol no Brasil - isso será feito por meio de carta, que será assinada pelos presidentes estaduais que tratam da segurança nos estádios.O time esmeraldino tem estreia previ...