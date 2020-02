Esporte Entre os clubes da Série B, Atlético-GO tem melhor aproveitamento no início de 2020 São 15 pontos conquistados em seis jogos disputados na temporada até agora, pela Copa do Brasil e pelo Estadual

Apesar do número baixo de jogos disputados, o Atlético-GO tem o melhor aproveitamento neste início de ano entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Os 83,3% de rendimento do Dragão é superior aos 79,2% do Flamengo, o segundo melhor no ranking, mas com oito jogos feitos. Além disso, o Dragão tem o melhor ataque entre os 20 clubes da elite nacional. Tem 16...