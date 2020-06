Esporte Entre goianos que disputam Brasileiro, só os da capital querem torneio amistoso Quarteto aprova disputa enquanto dupla do interior se preocupa. FGF explica que decisões para o Estadual não vão ocorrer em eventual disputa amistosa

Visibilidade para marcas e patrocinadores, ritmo de jogo, experimentar jogadores e até dar rodagem a técnico são os objetivos dos clubes goianos em um eventual torneio amistoso antes da disputa do Campeonato Brasileiro. No entanto, nem todas as seis equipes estão animadas. De acordo com o que o POPULAR conversou com dirigentes, uma competição do tipo, que está em est...