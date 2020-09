Esporte Entre dérbis, Jô vai de recém-chegado a artilheiro no Corinthians O centroavante se prepara para reencontrar o maior rival no Dérbi marcado para a próxima rodada do Brasileiro. Os times duelam na quinta-feira (10), às 19h15, na Neo Química Arena

Jô é o principal jogador do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ninguém balançou mais vezes as redes adversárias do que o centroavante desde sua chegada. A conta inclui importante gol no Dérbi contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, que levou a decisão para os pênaltis. Contratado em junho, o atacante de 33 anos estreou nas quartas de final do estadu...