Esporte Entre 31 testados, Vila Nova tem um caso positivo antes de enfrentar Paysandu Jogador iniciou isolamento de dez dias obrigatório em protocolo nesta sexta-feira (14)

O Vila Nova tem um jogador com Covid-19 antes de enfrentar o Paysandu. O elenco do clube e o técnico Bolívar passaram por exames na quarta-feira (12) e os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (14). O nome do atleta não foi revelado. Foram 31 testes feitos (30 jogadores e o treinador). O jogador infectado inicou nesta sexta-feira (14) o isolamento de dez...