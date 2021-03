Esporte Entre 17 e 30 de março, 23 jogos de futebol estavam previstos em Goiás Partidas da Copa do Brasil com clubes goianos e de outros estados, além de jogos do Campeonato Goiano, estavam programados para o período dos primeiros 14 dias de revezamento de funcionamento de atividades

Para os primeiros 14 dias de suspensão de atividades não essenciais com base no decreto 14x14, em que jogos de futebol não podem ser realizados em Goiás, estavam programadas 23 partidas em solo goiano. São válidos por Campeonato Goiano e Copa do Brasil. De acordo com o governo de Goiás, os jogos não podem ser realizados a partir desta quinta-feira (17), data em que...