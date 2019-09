Esporte Entrada de faixa de protesto da torcida do Goiás no Serra Dourada foi 'equívoco', diz PM-GO Comandante do Batalhão de Eventos da corporação afirmou que possível erro da administração durante jogo contra o Palmeiras será apurado. Alvo, diretor esmeraldino ressaltou não ter ligação com retirada de objeto e vê com naturalidade as críticas

A retirada de uma faixa estendida por parte da torcida do Goiás, realizada pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), na noite do último sábado (7), no Estádio Serra Dourada, onde o esmeraldino foi derrotado, de virada, pelo Palmeiras por 2 a 1, em partida válida pela 18ª rodada da Série A, gerou mobilizações nas redes sociais. Tomando o espaço de cerca de um ...