Esporte 'Entendemos ser a hora de preservar a saúde de todos', diz presidente do Botafogo Somente o Botafogo e o Fluminense não assinaram o documento pedindo volta dos treinos

O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej, também lamentou nesta sexta-feira a decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e da maior parte dos clubes do Rio de pedir publicamente o retorno das atividades do time, em meio à pandemia do novo coronavírus. Mais cedo, a entidade e 14 times do Estado, incluindo Flamengo e Vasco, assinaram comunicado ...