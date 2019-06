Esporte Entenda o andamento do caso da acusação de estupro que pesa sobre Neymar Atacante da seleção brasileira e do PSG é suspeito de ter violentado uma jovem em Paris, no dia 15 de maio

Poucos dias antes de começar a disputa da Copa América, uma bomba atingiu a vida de Neymar e, consequentemente, a seleção brasileira que se prepara para o torneio. O atacante está sendo acusado de estupro por uma mulher e que o crime teria acontecido em Paris, no mês passado. Como muita coisa do caso já foi noticiada, reunimos as principais inform...