Esporte Entenda diretriz da CBF que permitiu quarteto do Atlético-GO em campo mesmo com Covid-19 Norma vem de centro dos Estados Unidos e diz que, após dez dias de isolamento, o paciente pode ser liberado. Quem passou por teste positivo RT-PCR não precisará mais ser testado até o fim do campeonato

Os quatro jogadores do Atlético-GO que testaram positivo pra Covid-19 antes do jogo contra o Flamengo foram liberados para o jogo desta quarta-feira (12), às 20h30, porque tiveram outro positivo há pelo menos dez dias. Todos fizeram o exame anterior no dia 31 de julho, que é a data da coleta do material, a que vale pra atestar a infecção. O entendimento é que, após p...