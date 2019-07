Esporte Entenda a novela: a possível saída de Neymar do PSG e retorno ao Barcelona Atacante vive impasse sobre qual clube vai defender na próxima temporada europeia

O atacante Neymar vive mais uma novela. Depois de enfrentar nas últimas semanas no Brasil a polêmica sobre a acusação de estupro contra a modelo Najila Trindade, o camisa 10 vive agora o impasse sobre onde vai jogar nesta temporada. Embora esteja no Paris Saint-Germain há dois anos, o possível retorno ao Barcelona não está descartado. O Estado resgatou as mov...