Flamengo e River Plate são os protagonistas de uma final inédita de Copa Libertadores da América, no próximo sábado (23). O confronto histórico entre Brasil e Argentina será no Estádio Monumental de Lima, no Peru, a partir das 17h (horário de Brasília).

A final de domingo reúne não só os dois times mais fortes, como também, os mais ricos da América do Sul. As equipes possuem os elencos mais caros do continente, juntos, os clubes valem no mercado cerca de R$ 1,3 bilhão, segundo o site alemão Transfermarkt.

Está é a final de número 60 da libertadores e pela primeira vez será uma final em partida única. A mudança causou polêmica, principalmete com a troca do local do jogo, por causa de protestos na cidade de Santiago do Chile, onde seria a final.

