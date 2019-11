Esporte ENQUETE | Quem leva a melhor no embate: Figueirense x Vila Nova? As duas equipe estão no z4, o time catarinense ocupa a 17° posição, com 33 pontos e o time goiano está na 19° posição, com 31 pontos

O Vila Nova vai ao sul do país enfrentar o Figueirense nesta terça-feira (5), às 20h30. O jogo será no estádio Orlando Scarpelli, pela 33° rodada do campeonato Brasileiro série B. Os duas equipe estão no z4, o time catarinense ocupa a 17° posição, com 33 pontos e o time goiano está na 19° posição, com 31 pontos. No último jogo entre Figueirense e Vila...