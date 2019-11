O Vila Nova enfrenta o Operário-PR nesta sexta-feira (8) às 20h30, no estádio Serra Dourada. O jogo é pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Enquanto o time goiano ocupa a 18ª colocação, com 32 pontos, o time paranaense está na 7ª posição, com 48 pontos.

Após empate com o Figuerense, na terça-feira (5), o Tigrão quer vencer para fugir do Z4. Do outro lado, o Fantasma vem de vitória em cima do Criciúma e quer aproveitar a pressão vivida pelo time goiano para conseguir resultado.

