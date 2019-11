O Goiás enfrenta nesta segunda-feira (18) o Vasco, às 19:30, em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O verdão quer retornar à primeira página da tabela, mas não poderá contar com o atacante Michael. O time carioca também entra em campo com desfalques, o zagueiro Leandro Castán, capitão da equipe será poupado, por dores musculares e o lateral-direito Yago Pikachu cumpre suspensão.

As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela de classificação, porém o clube carioca tem um jogo a mais e pode ser ultrapassado pelo time esmeraldino que ocupa a 12ª posição, com 42 pontos, enquanto o gigante da colina está na 10ª colocação, com 43 pontos.

