O Goiás vai até Belo Horizonte encarar o Atlético-MG nesta quarta-feira (6), às 20h. O jogo, válido pela 31ª rodada do Brasileirão da Série A, não será no estádio Independência, mas sim no Mineirão. O alviverde quer manter a boa campanha que está fazendo no segundo turno e seguir no sonho da pré-Libertadores, enquanto o Galo quer ficar mais longe do Z4.

O time goiano está na 9ª colocação, com 42 pontos, e busca uma vaga na Liberdores, hoje a distância da zona de classificação para o torneio é apenas de quatro pontos. O time mineiro vem de três jogos sem vitória e ocupa a 13ª posição, com 36 pontos. O jogo será transmitido no SporTV (menos para MG) e no Premiere para todo o Brasil.

