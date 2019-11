Esporte ENQUETE | Qual é seu palpite para o confronto: Atlético-GO x Londrina? O jogo é pela 33° rodada da série B do Brasileiro. O Dragão ocupa o 4° lugar com 51 pontos, enquanto o Londrina está em 16° com 35 pontos

O Atlético-GO enfrenta o Londrina nesta terça-feira (5), às 19h15, no estádio Antônio Accioly. O jogo é pela 33° rodada da Série B do Brasileiro. O Dragão ocupa o 4° lugar com 51 pontos, enquato o Londrina está em 16° com 35 pontos. O jogo tem clima de decisão para as duas equipes. O time goiano quer acabar com o jejum de sete rodadas - seis empates e uma derrot...