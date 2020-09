Esporte Enquanto reforça ataque, Corinthians amarga 3ª pior defesa do Brasileiro Coelho reconhece o problema defensivo que o Corinthians vive, mas alega que há evolução sob o seu comando

O Corinthians fechou mais uma contratação empolgante para o ataque após o acerto com Cazares. Antes dele, a torcida se animou com Otero para o setor ofensivo. No entanto, o time paulista vive uma crise mesmo na defesa. Elogiado na última década pelo sistema defensivo eficiente, o Corinthiasn hoje amarga a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. O gol de Mai...