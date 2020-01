Esporte Engenheiro do Vila Nova garante OBA para jogo de estreia em casa Fernando Mussi garante entregar estádio, que ainda passa por reformas, até próximo sábado (25), para partida contra Jaraguá, na 2ª rodada do Goianão

O estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) segue em obras a seis dias do primeiro jogo do Vila Nova, em casa, no Campeonato Goiano, contra o Jaraguá. No entanto, Fernando Mussi, um dos engenheiros responsáveis pela reforma, garante que o local estará pronto nesta semana. “Estamos trabalhando dia e noite. Nesta noite, trocamos o piso da cozinha. Paramos às 2 e me...