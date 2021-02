Esporte 'Enfrentar o Bayern seria um grande momento na minha carreira', diz Weverton Goleiro tem a chance de encarar o time alemão na final do Mundial de Clubes

O goleiro Weverton, do Palmeiras, disse que enfrentar o Bayern de Munique —e Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo pela Fifa— seria um dos grandes momentos de sua carreira. Ele tem a chance de encarar o time alemão na final do Mundial de Clubes. Cauteloso, Weverton ponderou, no entanto, que o foco do time é a semifinal contra o Tigres, do México, confronto que, s...