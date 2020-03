Em sua apresentação como novo técnico do Cruzeiro, nesta quinta-feira, Enderson Moreira demonstrou otimismo quanto ao sucesso da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, mas avisou: "Não vai ser fácil." Durante trinta minutos, o treinador também falou das características dos reforços pretendidos para o elenco, que precisa também melhorar seu desempenho no Campeonato Mineiro, competição na qual ocupa apenas a quinta colocação.



"Que nós possamos resgatar o jogo do Cruzeiro. Que o torcedor tenha orgulho de ver o time que o represente em campo. Essas são as nossas responsabilidades. Sei muito bem daquilo que me espera, das cobranças, do que está por vir. Tenho consciência que não vai ser fácil. Mas o trabalho conjunto, junto do conselho gestor, tenho expectativa enorme para que a gente possa que o ano de reconstrução possa marcar os próximos anos do Cruzeiro", afirmou o técnico, que vai tentar reconstruir o time, rebaixado ano passado no Campeonato Brasileiro.



Sem especificar posições, Enderson revelou que já teve uma primeira reunião com a diretoria e traçou alguns planos para reforçar a equipe com contratações pontuais. "Já passei as ideias que tenho, jogadores com perfil interessante. Não quero trazer jogadores que tenham perfil apenas para uma Série B, quero trazer jogadores com perfil da Série A, que possam participar muito bem de uma Série B, é importante que a gente tenha esse perfil (de Série A)."



O técnico, que estava no Ceará, tem aproveitado o período de isolamento e paralisação dos campeonatos para assistir aos jogos do Cruzeiro na temporada e já traça objetivos a serem conseguidos dentro de campo. "Estou avaliando o elenco. Temos um tempo razoável para assistir aos jogos, assistir em câmara aberta, para ter visão da questão tática. Já tenho noção boa de alguns atletas, temos jovens que carecem um pouco mais de convívio, para poder conhecê-los, entender as características dos atletas. Teremos ainda momentos de dificuldades na temporada. Mas tenho convicção que poderemos dar resposta boa. E em 2021 possa entrar com perspectiva. Que o Cruzeiro possa celebrar o centenário da melhor forma possível."