Esporte Enderson Moreira calcula ao menos 10 rodadas para Cruzeiro chegar ao G-4 da Série B Time celeste vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro com seis pontos negativos devido a uma punição imposta pela Fifa

O técnico Enderson Moreira divide seu otimismo sobre a participação do Cruzeiro na Série B com a expectativa de não figurar entre os quatro melhores no início da competição. Por começar o torneio com seis pontos negativos, o comandante ainda crê que serão necessárias pelo menos dez rodadas para o time começar a disputar uma posição no G-4. "É importante falar isso, ...