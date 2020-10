Esporte Enderson explica discussão com Mano: 'acho absurdo que ele tenha esse tipo de comentário' Treinador esmeraldino disse que o técnico do Bahia insinuou que o Goiás estava sendo beneficiado

O técnico Enderson Moreira saiu de campo irritado com o técnico do Bahia, Mano Menezes. O treinador esmeraldino bateu boca com o colega de profissão após ter sido expulso. Segundo Enderson Moreira, o treinador gaúcho insinuou que o time esmeraldino estava sendo beneficiado pela arbitragem. O alviverde empatou por 1 a 1 com o Bahia na Serrinha na noite desta sexta-feira (16). “Passei e ele virou pra mim dizendo que n...