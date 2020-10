Esporte Enderson diz que não é mágico e quer resolver fragilidade do Goiás Técnico esmeraldino analisa a missão difícil de fazer o time reagir na competição e critica preparação física

O técnico Enderson Moreira sofreu sua segunda derrota em dois jogos no comando do Goiás. O treinador esmeraldino disse que a situação da equipe não é fácil, mas que ele já sabia disso quando foi contratado.Enderson Moreira ressaltou que não pode fazer mágica para melhorar a equipe, pois está no clube há pouco mais de uma semana e espera que o time sofra menos gols. Após ...