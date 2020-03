Esporte Enderson deixa Ceará para assinar com Cruzeiro e será sucedido por Guto Ferreira Em seu currículo, Enderson Moreira ainda acumula trabalhos por Ipatinga, Internacional B, Fluminense, Goiás, Grêmio, Santos, Athletico-PR, Fluminense, Goiás e Bahia

Enderson Moreira deverá ser o novo técnico do Cruzeiro. No fim da noite de terça-feira, o treinador se desligou do Ceará, ficando livre para acertar a sua chegada ao clube mineiro com a intenção de tentar conduzi-lo de volta à elite do futebol nacional para a temporada de 2021. Ele vai substituir Adilson Batista, demitido no último domingo. No Cruzeiro, Enderson Mo...