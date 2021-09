Esporte Emprestados voltam ao Vila Nova após Série D pelo Goianésia Dos seis atletas, porém, apenas dois devem ganhar chance de jogar a Série B pelo clube colorado na sequência da temporada

O Vila Nova voltou a contar com seis jogadores que estavam emprestados ao Goianésia, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Do sexteto, no entanto, apenas dois devem ganhar oportunidades na disputa da Série B. Voltaram ao Tigre os meias Rui e João Lucas, os volantes Renan e Kallyl, o zagueiro Tibúrcio e o atacante Marcos Paulo. A pedido do técnico Higo Mag...