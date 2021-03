Esporte Empresa recua em negociação com o Vila Nova após cuspe de Alan Mineiro Time colorado negociava prorrogação de contrato com empresa, que foi patrocinadora master do Tigre no ano passado

O Vila Nova teve uma negociação de prorrogação de contrato de patrocínio encerrada, após o episódio em que o meia Alan Mineiro cuspiu em uma bandeira de escanteio durante o clássico com o Goiás. A empresa era patrocinadora master do Tigre. O vínculo entre o clube e a empresa foi encerrado no dia 28 de fevereiro, desde então ambos conversavam para prorrogar o contrato ...