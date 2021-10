Esporte Empresário que tentou comprar o Newcastle agora quer o América-MG

Antes da família real da Arábia Saudita, um americano tentou comprar o Newcastle United. As negociações com o clube inglês não avançaram. Como alternativa, o empresário Joseph DaGrosa, 57, pode investir no América-MG. "Não posso dar detalhes porque há cláusula de confidencialidade. Posso dizer que existem conversas e está bem encaminhado", disse o coordenador de fut...