O Iporá, empolgado pela classificação inédita às quartas de final do Goianão e que valeu até uma recepção com carreata pelas ruas da cidade na noite de quinta-feira (22), iniciará, neste domingo (25), a corrida por uma meta ainda mais ambiciosa e ousada: chegar à semifinal do torneio. Para isso, terá de superar um adversário forte e também oriundo do interior, o Grêmio Anápolis, uma das equipes mais consistentes da 1ª fase do Estadual.

Os dois times abrem a etapa decisiva às 15h30, no Estádio Ferreirão. Depois, vão fazer o jogo de volta no sábado seguinte (1º de maio), em Anápolis. A classificação coroa dois momentos distintos das campanhas dos dois clubes. O Grêmio foi mais regular nas rodadas iniciais, enquanto o time iporaense cresceu no returno. No Goianão 2020, os dois deixaram a vaga escapar por um ponto nas rodadas finais.

A arrancada do Iporá começou no 2º turno, com vitória sobre a Aparecidense (1 a 0). São seis partidas de invencibilidade, com três vitórias e três empates, mas isso inclui um jogo contra o Goiás ainda pela 1ª rodada disputado junto com a segunda metade da fase de classificação.

O Lobo Guará se deu bem tanto dentro como fora de casa. Bateu o Goiás por 2 a 0, na Serrinha, com um belo gol do volante Roger Goiano. “Foi o mais bonito da minha carreira, pela importância do jogo”, destacou o autor do lance, em que saiu do campo de defesa para receber passe no ataque, driblar o marcador e desviar do goleiro.

Natural de Morrinhos, Roger Goiano chegou ao clube no início do ano para ajudá-lo a evitar o descenso do Goianão 2020. Agora, colhe os frutos do trabalho desenvolvido no Iporá. O clube contratou o goleiro Wallace, de 28 anos e revelado no Goiás, porque o titular, Cleriston, tem atuado com dores musculares.

“Nossa equipe é muito experiente. Foi decisiva no 2º turno. Era tudo ou nada, pois estávamos em último lugar. O elenco está fechado. É um dos grupos mais fechados em que trabalhei”, comentou Roger Goiano, que cultiva barba enorme e chamativa no visual. Segundo ele, “estilo lenhador ou viking”. Ano passado, ficou conhecido por ter se dedicado à produção de salgados para a sobrevivência da família no início da pandemia do coronavírus.

O Grêmio Anápolis chega às quartas de final com um elenco bastante jovem. Porém, é time competitivo. Um dos nomes mais experientes é o goleiro Jordan, tem 29 anos. O projeto do clube é conquistar vaga na Série D e Copa do Brasil.

Volta da base

O técnico Cléber Gaúcho, após usar uma formação alternativa no clássico diante do Anápolis (derrota de 1 a 0), vai recolocar a base anterior. O clube, seguindo à risca a política de apostar em atletas jovens, se reforçou com o atacante Vinícius Alves, de 23 anos e que vem do Atlético-CE, e o lateral Vitor Hugo, de 20 anos, que estava no Jacuipense-BA.

Cléber Gaúcho sabe dos pontos fortes do Iporá que, além da experiência, usa muito bem o fator casa. Ele propõe que o time seja “inteligente” para colocar em prática o estilo rápido e ofensivo do time, além da marcação forte, uma das marcas do treinador nas equipes que já comandou e nas quais conquistou títulos como Copa Paulista 2016 (XV de Piracicaba) e Série A3 2020 (Velo Clube).

SERVIÇO DO JOGO

IPORÁ: Cleriston (Wallace); Everton Pereira, Talis, Anderson Alagoano, Cesinha; Roger Goiano, Renato Alves, Elias, Danillo Ribeiro; João Lucas, Maikon Aquino. Técnico: Everton Goiano

GRÊMIO ANÁPOLIS: Jordan; Baiano, Gut, Danrlei, Ígor Milioransa; Lúcio, Anderson, Vitor Braga; Ronald, LUcão, Rodrigo (Matheus Porto). Técnico: Cléber Gaúcho

Local: Estádio Ferreirão (Iporá-GO)

Data: 25/4/2021 (domingo)

Horário: 15h30

Árbitro: Jefferson Ferreira

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Roberto Pereira