Esporte Empate entre Santos e Palmeiras decepciona as duas equipes Os rivais chegam aos 38 pontos e permanecem na faixa de classificação à Libertadores

O Palmeiras tinha no jogo contra o Santos neste sábado (5), na Vila Belmiro, a chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro. Para o Santos, era a oportunidade de pela primeira vez vencer um clássico na temporada. O empate em 2 a 2 frustrou os dois times. Com 38 pontos, o Palmeiras está a seis do São Paulo, primeiro colocado que enfrenta o Sport neste ...