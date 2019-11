Esporte Empate do Figueirense rebaixa o Vila Nova e mais três à Série C Com 39 pontos, o Tigre não pode mais alcançar a equipe alvinegra, que chegou aos 40 pontos, após empate com o CRB, nesta sexta-feira (22)

O desastroso ano do Vila Nova ainda não acabou, mas já tem seu desfecho. O Tigre vai disputar a Série C do Brasileiro em 2020. É o preço a ser pago por um clube que venceu apenas um jogo como mandante na Série B e abusou de erros dentro e fora de campo. O rebaixamento colorado, o quarto na história colorada, foi confirmado com antecedência de uma rodada, nesta sexta-feira...