Esporte Empate deixa o Vila Nova em situação difícil Tigre jogou boa parte da partida com um jogador a mais e cedeu empate para o Oeste: 1 a 1

Sem inspiração, burocrático na maior parte do jogo e vacilando na principal jogada do adversário, o Vila Nova empatou, na tarde deste sábado (24), contra o Oeste (SP), na Arena Barueri, em Barueri (SP). O time vilanovense vencia, graças ao gol contra do lateral Cicinho, mas não aproveitou nem a vantagem no placar nem a numérica de jogadores - Caetano havia sido expulso n...