Esporte 'Empate com gosto de vitória', define lateral do Goiânia sobre estreia Galo alvinegro sai atrás, mas evita derrota para o Iporá com gol de pênalti nos acréscimos. Domingo, tem clássico contra o Atlético

Para o Goiânia, o empate por 1 a 1 com o Iporá, ontem, no Estádio Olímpico, por causa das circuntâncias da estreia no Campeonato Goiano, teve gosto de vitória. O lateral esquerdo Alex Lagamar, de 23 anos, foi o autor do gol de empate do Galo, que saiu atrás enquanto tentava administrar o fato de ter um jogador a menos por quase um tempo inteiro. “O grupo está d...