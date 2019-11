Esporte Empate com Figueira faz distância do Vila Nova para fora do Z4 cair Apesar de estar mais próximo de deixar degola em número de pontos, Tigre segue com situação complicada

O Vila Nova viajou para Florianópolis para se defender. Em parte, a estratégia deu certo e, ontem, o time colorado empatou sem gols com o Figueirense. A equipe volta para Goiânia com um ponto, mas ainda não alivia sua situação na luta contra o rebaixamento. Na 18ª colocação, com 32 pontos, o Tigre contou com ajuda do rival Atlético, que bateu (2 a 1) o Londrina, e dim...