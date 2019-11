Esporte Emocionante, GP do Brasil de Fórmula 1 coroa talento da nova geração da categoria Ao herdar o lugar no pódio, Carlos Sainz coroou a grande performance. Com problemas no motor da McLaren no treino classificatório, ele não conseguiu sair dos boxes e precisou largar da última posição do grid

O GP do Brasil coroou neste domingo a nova geração da Fórmula 1 em mais uma prova imprevisível no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A "corrida maluca", com direito a duas entradas de safety car e diversas batidas, teve a redenção do holandês Max Verstappen em solo brasileiro. O piloto de 22 anos venceu e teve a companhia do francês Pierre Gasly (23 anos) e do espanhol C...