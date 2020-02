Esporte Emocionado, Reinier é apresentado no Real Madrid: 'Realizo um sonho de infância' Antes da apresentação oficial, o ex-jogador do Flamengo assinou um contrato até 2026 e posou para fotos ao lado do presidente Florentino Pérez

Mais uma promessa do futebol brasileiro foi apresentado nesta terça-feira pelo Real Madrid. Depois de Vinicius Junior, que começou no Flamengo, e Rodrygo, do Santos, o clube espanhol deu as boas vindas a Reinier, de 18 anos, outra cria das categorias de base do clube rubro-negro carioca. Emocionado, o atacante foi às lágrimas no salão nobre do estádio Santiago Bernabéu, e...