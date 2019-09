Esporte Emocionado, Dedé nega 'grupinho' no Cruzeiro e 'trabalho para derrubar Rogério' O atleta afirmou que pediu a palavra no vestiário, diante de todo o elenco, sem a intenção de criticar o trabalho do comandante

Por várias vezes emocionado, o zagueiro Dedé, do Cruzeiro, fez um pronunciamento, nesta sexta-feira, na Toca da Raposa, onde deu sua versão sobre o que aconteceu no vestiário do Castelão, quarta-feira à noite, após o empate sem gols com o Ceará. O jogador afirmou que "nunca houve grupinho de jogadores" e "ninguém trabalhou para derrubar" o técnico Rogério Ceni, com q...