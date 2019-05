Esporte Emery exalta chance de Arsenal ganhar 'título especial' e ir à Liga dos Campeões Treinar busca seu quarto título do torneio continental, pela primeira vez sob comando do Arsenal. Francês foi campeão pelo Sevilla entre 2014 e 2016

Campeão da Liga Europa por três anos consecutivos, com os troféus obtidos à frente do Sevilla entre 2014 e 2016, o técnico Unai Emery terá a chance de voltar a ganhar a competição nesta quarta-feira (29), agora sob o comando do Arsenal. O seu time enfrenta o Chelsea a partir das 16 horas (de Brasília), no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e o treinador exaltou n...